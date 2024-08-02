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الأمم المتحدة تنشر تقديرات لعدد المباني المدمرة في قطاع غزة

فلسطيني يحمل ما تبقى من متاعه وسط أنقاض مبنى مدمر في غزة
2 أغسطس 2024 20:41

قالت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن حوالي ثلثي المباني في قطاع غزة تضرّرت أو دُمرت منذ بدء الحرب، وذلك استنادا إلى صور التقطتها الأقمار الاصطناعية.
وأعلنت وكالة تحليل الأقمار الاصطناعية التابعة للأمم المتحدة (يونوسات)، في بيان، أن "آخر تقييم للأضرار... يكشف تضرر 151 ألفا و265 مبنى في قطاع غزة".
يعتمد هذا التقدير على صور جُمعت في 6 يوليو الماضي جرت مقارنتها بصور سابقة ملتقطة في مايو 2023.
من بين المباني المتضررة، "30 بالمئة مدمر، و12 بالمئة متضرر على نحو خطير، و36 بالمئة متضرر على نحو متوسط، و20 بالمئة متضرر على الأرجح"، حسبما أوضحت "يونوسات".
وأضافت الوكالة أن "التأثير على البنى التحتية المدنية واضح، حيث تضررت آلاف المنازل والمرافق الأساسية".
وتقدّر الأمم المتحدة حجم الأنقاض في غزة بنحو 41,9 مليون طن.
ويقدر التحليل وجود 114 كيلوغرامًا من الركام لكل متر مربع في قطاع غزة.

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المصدر: آ ف ب
الأمم المتحدة
أضرار
المباني
قطاع غزة
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