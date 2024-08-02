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روسيا وأوكرانيا تتبادلان رفات مئات الجنود

جنود أوكرانيون يحملون نعش أحد رفاقهم
2 أغسطس 2024 21:32

أعلنت أوكرانيا، اليوم الجمعة، أنها استعادت رفات 250 جنديا وسلمت روسيا رفات 38 جنديا، في واحدة من أكبر عمليات التبادل من هذا النوع منذ بدء الأزمة الحالية.
تعود هذه الجثث إلى جنود قتلوا في مدينتي "باخموت" و"أفدييفكا" في شرق أوكرانيا سيطر عليهما الجيش الروسي، وكذلك في مناطق لوغانسك (شرق) وخيرسون وزابوريجيا (جنوب)، وفق ما قالت لجنة التنسيق الأوكرانية المكلفة بالملف في بيان.
وأوضحت أن بعض الرفات استُعيدت من مدينة ماريوبول ومن مشارح في روسيا.
وقال بيترو ياتسنكو  الناطق باسم اللجنة "إنها واحدة من أكبر" العمليات من هذا النوع.
كما أعلنت هيئة حكومية أوكرانية أخرى أن رفات 38 جنديا روسيا سلمت إلى موسكو في إطار هذا التبادل، بوساطة من الصليب الأحمر.
وستُحدَّد هويات الجنود القتلى من خلال تحليل الحمض النووي قبل تسليمها إلى الأهالي لدفنها، وفق لجنة التنسيق.
ونشرت اللجنة صورا تظهر مشارح بيضاء متنقلة على طريق ريفي وأشخاصا يرتدون بدلات واقية تحمل بعضها شارة الصليب الأحمر.
وقال ياتسنكو إن عملية التعرف على الجثث "تستغرق أسابيع"، وفي بعض الأحيان أشهرا.
ولم يُحدَّد المكان الذي نظّمت فيه عملية تبادل الرفات، لكن عادة ما تتم هذه العمليات على الحدود الروسية-الأوكرانية في منطقة "سومي" شمال شرق أوكرانيا.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في فبراير الماضي، إن ما لا يقل عن 31 ألف جندي من بلاده قتلوا خلال عامين.

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المصدر: وكالات
أوكرانيا
جثث
جنود
روسيا
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