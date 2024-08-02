هاريس تجمع الأصوات الكافية لترشيحها للرئاسة

أعلن الحزب الديمقراطي، اليوم الجمعة، أن كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي حصلت خلال التصويت الإلكتروني على ما يكفي من أصوات المندوبين لضمان ترشيحها للانتخابات الرئاسية.

وقالت اللجنة الوطنية الديمقراطية إن 4000 مندوب وقعوا على عرائض تدعم ترشح هاريس في اقتراع إلكتروني مدته خمسة أيام. وسيتم ترشيحها رسميا في مؤتمر الحزب في شيكاغو في وقت لاحق هذا الشهر.

وقالت هاريس، البالغة 59 عاما "يشرفني أن أكون المرشحة المفترضة للحزب الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة" وذلك في اتصال هاتفي مع أعضاء في الحزب كانوا يحتفلون بحصولها على ما يكفي من أصوات المندوبين في اليوم الثاني من التصويت الإلكتروني.

وستكون نائبة الرئيس ممثلة للحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل أمام المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، الساعي للعودة إلى البيت الأبيض.

كانت هاريس المرشحة الوحيدة في الاقتراع الإلكتروني حيث لم يتقدم أي ديمقراطي لمنافستها على الترشح للرئاسة ما يجعل تأكيد ترشيح الحزب لها مجرد إجراء شكلي.

يأتي الإعلان عن فوز هاريس بما يكفي من الأصوات في وقت تستعد فيه لبدء حملتها الانتخابية الأسبوع المقبل في جولة على سبع ولايات حاسمة مع المرشح على بطاقتها لمنصب نائب الرئيس والمتوقع أن يُكشف عنه في غضون أيام.

كانت حملة كامالا هاريس أعلنت، في وقت اليوم الجمعة، أنها جمعت 310 ملايين دولار أميركي في يوليو الماضي بفضل تدفق تبرعات صغيرة بعد انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق وإعلان تأييده لهاريس.



