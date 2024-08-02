السبت 3 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

هاريس تجمع الأصوات الكافية لترشيحها للرئاسة

هاريس تدلي بتصريح صحفي
2 أغسطس 2024 21:50

أعلن الحزب الديمقراطي، اليوم الجمعة، أن كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي حصلت خلال التصويت الإلكتروني على ما يكفي من أصوات المندوبين لضمان ترشيحها للانتخابات الرئاسية.
وقالت اللجنة الوطنية الديمقراطية إن 4000 مندوب وقعوا على عرائض تدعم ترشح هاريس في اقتراع إلكتروني مدته خمسة أيام. وسيتم ترشيحها رسميا في مؤتمر الحزب في شيكاغو في وقت لاحق هذا الشهر.
وقالت هاريس، البالغة 59 عاما "يشرفني أن أكون المرشحة المفترضة للحزب الديمقراطي لرئاسة الولايات المتحدة" وذلك في اتصال هاتفي مع أعضاء في الحزب كانوا يحتفلون بحصولها على ما يكفي من أصوات المندوبين في اليوم الثاني من التصويت الإلكتروني.
وستكون نائبة الرئيس ممثلة للحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل أمام المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، الساعي للعودة إلى البيت الأبيض.
كانت هاريس المرشحة الوحيدة في الاقتراع الإلكتروني حيث لم يتقدم أي ديمقراطي لمنافستها على الترشح للرئاسة ما يجعل تأكيد ترشيح الحزب لها مجرد إجراء شكلي.
يأتي الإعلان عن فوز هاريس بما يكفي من الأصوات في وقت تستعد فيه لبدء حملتها الانتخابية الأسبوع المقبل في جولة على سبع ولايات حاسمة مع المرشح على بطاقتها لمنصب نائب الرئيس والمتوقع أن يُكشف عنه في غضون أيام.
كانت حملة كامالا هاريس أعلنت، في وقت اليوم الجمعة، أنها جمعت 310 ملايين دولار أميركي في يوليو الماضي بفضل تدفق تبرعات صغيرة بعد انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق وإعلان تأييده لهاريس.

أخبار ذات صلة
حملة هاريس ترد على عرض من ترامب لإجراء مناظرة
للمرة الثانية.. ترامب يواجه سيدة من الحزب الديمقراطي
المصدر: وكالات
كامالا هاريس
الحزب الديمقراطي
الانتخابات الرئاسية الأميركية
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
أميركا إلى نصف نهائي «كرة السيدات»
الرياضة
أميركا إلى نصف نهائي «كرة السيدات»
اليوم 20:45
صورة مجمعة لهاريس وترامب
الأخبار العالمية
حملة هاريس ترد على عرض من ترامب لإجراء مناظرة
اليوم 20:39
إيفينبول.. «ثنائية نادرة» في «الدراجات»
الرياضة
إيفينبول.. «ثنائية نادرة» في «الدراجات»
اليوم 20:31
بايلز تصطاد «الميدالية السابعة» في «الأولمبياد»
الرياضة
بايلز تصطاد «الميدالية السابعة» في «الأولمبياد»
اليوم 20:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©