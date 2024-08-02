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تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين نحو إسبانيا

أحد أفراد الشرطة الإسبانية
3 أغسطس 2024 01:08

مدريد (أ ف ب) 

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أعلنت الشرطة الإسبانية الجمعة أنها قامت بتفكيك شبكة من المهربين الذين أدخلوا ألف مهاجر إلى إسبانيا، ثم نقلوهم إلى دول أوروبية أخرى، مقابل مبلغ يصل إلى 20 ألف يورو للشخص الواحد.
وقالت الشرطة في بيان إن الشبكة الإجرامية مسؤولة عن «الدخول غير القانوني إلى بلدنا بواسطة قوارب سريعة مستأجرة، لأكثر من 750 مهاجراً من أصل سوري وأكثر من 250 مهاجراً من أصل جزائري».
وسمحت العملية التي شاركت فيها وكالة يوروبول (الشرطة الأوروبية) بتوقيف 21 شخصاً في منطقة مدريد، وفي إقليم الأندلس (جنوب) حيث وصلت القوارب، وفي إقليم الباسك (شمال) على الحدود مع فرنسا.
وكانت الشبكة تُسكن المهاجرين في إسبانيا قبل تنظيم نقلهم إلى دول أوروبية أخرى مقابل مبالغ تصل إلى 20 ألف يورو، كما أوضحت الشرطة.
وأضافت أن المجموعة الإجرامية تملك فرعاً في الخارج، مكلف بتنظيم إرسال المهاجرين على قوارب سريعة «بحمولة زائدة» و«بدون أي معدات أمان».
وكان السوريون والجزائريون يصلون إلى السواحل الإسبانية «ليلاً وفي مناطق صعبة الوصول، بعيدة عن المراكز الحضرية»، حيث يتم استقبالهم من قبل أعضاء الشبكة الذين ينقلونهم إلى مدريد.
وتملك الشبكة العديد من الشقق حيث كان يتم «حشر المهاجرين وإيواؤهم في ظروف غير صحية»، بحسب الشرطة.
بعد ذلك، إذا أراد المهاجرون الانتقال إلى دولة أوروبية أخرى، كانت الشبكة توفر لهم جوازات سفر وتذاكر طيران أو تنقلهم براً.
وبهذه الطريقة، يمكن أن تكون المنظمة قد حققت أرباحاً تقدر بنحو 1.5 مليون يورو.

مكافحة تهريب المهاجرين
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