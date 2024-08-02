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المجلس الوطني للانتخابات: فوز مادورو بالرئاسة في فنزويلا

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
2 أغسطس 2024 22:55

أكدت السلطات الانتخابية في فنزويلا، اليوم الجمعة، فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية ثالثة بحصوله على 52 بالمئة من الأصوات في مواجهة المعارض إدموندو غونزاليس أوروتيا (43 بالمئة).
جاء الإعلان، الذي أصدره إلفيس أموروزو رئيس المجلس الوطني للانتخابات، بعدما أظهر فرز 97 بالمئة من بطاقات الاقتراع نيل مادورو 6,4 ملايين صوت مقابل 5,3 ملايين صوت لخصمه.
وفق أموروزو، بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات، التي أجريت الأحد الماضي، نحو 60 بالمئة، وقد اقترع 12,3 مليون ناخب منذ أصل 21,3 مسجّلين في القوائم الانتخابية.
وأشار أموروزو إلى أن "هجمات معلوماتية كبرى مصدرها أنحاء عدة في العالم ضد البنية التحتية التكنولوجية للسلطات الانتخابية وشركات الاتصالات الرئيسية في الدولة أبطأت عملية إصدار النتائج".
ولم ينشر المجلس الوطني للانتخابات النتائج المفصلة لمكاتب الاقتراع.

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المصدر: آ ف ب
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نيكولاس مادورو
الانتخابات الرئاسية
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