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الأمم المتحدة: ثلثا مباني غزة تضررت أو دمّرت

دمار واسع بالمباني السكنية في غزة (أرشيفية)
3 أغسطس 2024 01:08

جنيف (الاتحاد) 

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أعلنت الأمم المتحدة أمس أن حوالي ثلثي المباني في غزة تضرّرت أو دُمرت منذ بدء الحرب في القطاع، وذلك استناداً إلى صور بوساطة الأقمار الاصطناعية.
وأعلنت وكالة تحليل الأقمار الاصطناعية التابعة للأمم المتحدة «يونوسات» في بيان أن «آخر تقييم للأضرار، يكشف تضرر 151 ألفاً و265 مبنى في قطاع غزة».
يعتمد هذا التقدير على صور جُمعت في 6 يوليو جرت مقارنتها بصور سابقة ملتقطة في مايو 2023.
وتُصنف المباني المتضررة كالتالي: 30% مدمر، و12% متضرر على نحو خطير، و36% متضرر على نحو متوسط، و20% متضرر على الأرجح، ما يمثل حوالي 63% من مجمل المباني في المنطقة»، حسبما أوضحت «يونوسات».
وأضافت الوكالة أن «التأثير على البنى التحتية المدنية واضح، حيث تضررت آلاف المنازل والمرافق الأساسية».
وتقدّر الأمم المتحدة حجم الأنقاض الناجمة عن الحرب في غزة بنحو 41.9 مليون طن.

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