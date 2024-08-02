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إسرائيل تعتقل خطيب المسجد الأقصى

صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
3 أغسطس 2024 01:09

القدس (الاتحاد)

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اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء أمس، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من داخل منزله بالقدس الشرقية.
يأتي ذلك بعد ساعات من نعي الشيخ صبري «85 عاما»، خلال خطبة الجمعة بالأقصى، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وهو ما أثار ضده حملة تحريض إسرائيلية.
وقال أحد أقارب الشيخ صبري، مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، إن قوات كبيرة من الشرطة اقتحمت منزل خطيب المسجد الأقصى بحي الصوانة بالقدس الشرقية.
وأضاف أن القوات اعتقلت الشيخ صبري ونقلته إلى مركز شرطة المسكوبية بالقدس الغربية.
وأظهر مقطع فيديو بثه ناشطون عبر مواقع التواصل لحظة اعتقال الشيخ حيث ظهر وهو يتحرك ببطء مستنداً على عكاز؛ نظراً لكبر سنه.
واعتقلت الشرطة الإسرائيلية الشيخ صبري، عدة مرّات، خلال السنوات القليلة الماضية، ولم يوضح قريب الشيخ سبب اعتقاله أمس.

خطيب المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
المسجد الأقصى المبارك
إسرائيل
فلسطين
القدس
الشيخ عكرمة صبري
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حركة حماس
إسماعيل هنية
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