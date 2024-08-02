حلقة نقاشية لـ«تريندز»: العلاقات الأميركية- الخليجية استراتيجية ممتدة

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مركز تريندز للبحوث والاستشارات حلقة نقاشية حملت عنوان «تأثير الانتخابات الأميركية على عملية السلام في الشرق الأوسط»، استنتج خلالها أن العلاقات بين الولايات المتحدة ودول منطقة الشرق الأوسط عموماً، ودول الخليج خاصة، استراتيجية ممتدة، وقائمة على ثوابت ومصالح مشتركة، ولا تتأثر كثيراً بالتغيير الرئاسي، وأن علاقات الدول العربية مع أميركا قوية وقائمة على التعاون في مختلف المجالات الحيوية، لذا فإن السياسات الأمريكية تجاه قضايا المنطقة ثابتة، ولن تتغير بتغير الرئيس.

واستهل النقاش محمد السالمي، الباحث الرئيسي، ورئيس قطاع البحوث في «تريندز»، الذي أكد أن العلاقات بين الولايات المتحدة ودول الخليج استراتيجية ممتدة، وقائمة على ثوابت ومصالح مشتركة لا تتأثر كثيراً بالتغيير الرئاسي، ولكن ربما شهدت نوعاً من البرود مع إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، ولكنه لا تشكل تغييراً في مرتكزات تلك العلاقات.

وأضاف أنه لا يمكن تجاهل أن أميركا كانت وستظل دائماً شريكاً استراتيجياً منذ عقود من الزمن مع دول الخليج، ومن المتوقع أن يستمر التعاون الأمني والعسكري بين الولايات المتحدة ودول الخليج، بغض النظر عن الحزب الفائز،.

بدوره، أكد عوض البريكي، الباحث الرئيسي، ورئيس قطاع «تريندز جلوبال»، أن انتخابات الرئاسة الأميركية القادمة تشهد عدداً من الأحداث المهمة، تتمثل في انقسام الحزب الديمقراطي، وانسحاب جو بايدن لصالح كامالا هاريس.

من جانبه، أشار فهد المهري، الباحث الرئيسي، ورئيس قطاع «تريندز دبي»، إلى أن السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط تحكمها العديد من الثوابت، والمحددات، والمصالح، بغض النظر عن طبيعة الإدارة ما إذا كانت «جمهورية» أو «ديمقراطية»، مضيفاً أنه عملية صنع السياسة الخارجية الأمريكية تقوم على المؤسسات، وليس الأفراد.