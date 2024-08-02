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بايدن يعلّق على ترشيح الحزب الديمقراطي لهاريس

بايدن ونائبته هاريس
2 أغسطس 2024 23:20

أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، عن ارتياحه لترشيح نائبته كامالا هاريس ممثلة للحزب الديمقراطي لحوض انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر المقبل.
وبعد أسبوعين على انسحابه من السباق الرئاسي لصالح نائبته، قال بايدن على منصة "إكس"، إن "أحد أفضل القرارات التي اتخذتها هو اختيار كامالا هاريس نائبة للرئيس"، مضيفا "الآن بعد أن أصبحت مرشحة حزبنا، لا يمكن أن أكون أكثر فخرا".
وأعلن الحزب الديمقراطي، في وقت سابق اليوم الجمعة، أن نائبة الرئيس حصلت خلال التصويت الإلكتروني على ما يكفي من أصوات المندوبين لضمان ترشيحها للانتخابات الرئاسية.
وقالت اللجنة الوطنية الديمقراطية إن 4000 مندوب وقعوا على عرائض تدعم ترشح هاريس في اقتراع إلكتروني مدته خمسة أيام. وسيتم ترشيحها رسميا في مؤتمر الحزب في شيكاغو في وقت لاحق هذا الشهر.
وستكون هاريس ممثلة للحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل أمام المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، الساعي للعودة إلى البيت الأبيض.
كانت هاريس المرشحة الوحيدة في الاقتراع الإلكتروني حيث لم يتقدم أي ديمقراطي لمنافستها على الترشح للرئاسة ما يجعل تأكيد ترشيح الحزب لها مجرد إجراء شكلي.

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المصدر: وكالات
جو بايدن
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الحزب الديمقراطي
الترشح
الانتخابات الرئاسية الأميركية
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