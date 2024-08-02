بايدن وبوتين يستقبلان السجناء المفرج عنهم في «صفقة التبادل»

عواصم (وكالات)

استقبل الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس الصحافي إيفان غيرشكوفيتش وأميركيين آخرين لدى وصولهم إلى الولايات المتحدة، عقب إفراج روسيا عنهم في إطار أكبر صفقة لتبادل السجناء بين الشرق والغرب منذ الحرب الباردة، وسط ترحيب من دول غربية عديدة.

والتقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بمطار فنوكوفو، مساء أول أمس الخميس، المواطنين الروس الذين تم إطلاق سراحهم.

واستقبل بوتين المحررين بعبارة «أنتم في الوطن، أنتم في الوطن»، وأعلن أنهم سيجري ترشيحهم للحصول على تكريمات من الدولة.

وأكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن تبادل السجناء التاريخي بين روسيا وبيلاروسا من جهة والعديد من الدول الغربية من جهة أخرى كان عملاً شاقاً لحلفاء الولايات المتحدة.

وأضاف بايدن، أمام الصحفيين في مطار قاعدة أندروز العسكرية المشتركة القريب من العاصمة واشنطن، أن ألمانيا وسلوفينيا على وجه الخصوص اضطرتا إلى اتخاذ قرارات «تتعارض مع مصالحهما المباشرة».

وقال بايدن، في تعليقه على الصفقة التي شملت أيضاً ألمانيا وبولندا وسلوفينيا والنرويج إضافة إلى بيلاروسا في الجهة المقابلة، إن «التحالفات تحدث فرقاً. تحرّكوا وخاطروا من أجلنا».

بدورها، أشادت كامالا هاريس، المرشّحة «الديمقراطية» المرجحة للانتخابات الرئاسية بما وصفته بـ«اليوم الاستثنائي».

وقال بايدن للصحافيين في قاعدة أندروز المشتركة حيث استقبل وهاريس السجناء المفرج عنهم «إنه شعور رائع طال انتظاره».

واستُقبل مراسل «وول ستريت جورنال» غيرشكوفيتش وعنصر المارينز السابق بول ويلان والصحافية ألسو كورماشيفا بترحيب حار من عائلاتهم وأصدقائهم لدى نزولهم من الطائرة قبل أن يعانق كل منهم بايدن وهاريس.

والأميركيون الثلاثة من بين أكثر من عشرين معتقلاً أُفرج عنهم أول أمس.

كما ستتسلم الولايات المتحدة سجيناً رابعاً من بين الذين أفرج عنهم، هو فلاديمير كارا-مورزا، الروسي المعارض للكرملين الذي يحمل إقامة في الولايات المتحدة، لكنه سيعود بشكل منفصل إلى الولايات المتحدة، وبالمجموع، تمّت مبادلة عشرة روس بينهم قاصران بـ16 غربياً وروسياً مسجونين في روسيا في عملية جرت في مطار العاصمة التركية أنقرة.

وتبادلت روسيا وبيلاروسا والعديد من الدول الغربية ما مجموعه 26 سجيناً في مطار أنقرة في عملية غير مسبوقة، شارك فيها جهاز المخابرات التركية «إم آي تي».

وفي مقابل إطلاق سراح سجناء سياسيين ومنتقدين للكرملين، أطلقت ألمانيا والولايات المتحدة والدول الشريكة سراح قاتل مدان وسجناء منحدرين من روسيا مشتبه في تورطهم في جرائم تجسس.