تدشين سفينة حربية أوكرانية جديدة

أعلنت أوكرانيا أنها دشنت سفينة حربية ثانية من نوع الطرادات الحربية في تركيا، حيث تم بناؤها.

وقالت أولينا زيلينسكا زوجة الرئيس الأوكراني، في حفل التدشين الذي أقيم في إسطنبول "نحن نعرف أفضل من أي أحد آخر مدى أهمية الأمن، وستكون هذه السفينة الحربية ضمانا للأمن لكامل منطقتنا المشتركة"، وفقا لبيان صدر اليوم الجمعة.

وتخضع السفينة، التي أطلق عليها اسم "هيتمان إيفان"، للاختبارات البحرية حاليا.

وكان طلب بناء الطراد قد قدم في عام 2020 قبل الأزمة الأوكرانية الحالية، حيث طلبت أوكرانيا من تركيا بناء سفينة الدفاع الساحلية، المجهزة بتكنولوجيا حديثة للتخفي.

وقد حضر حفل تدشين الطراد أيضا وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف وقائد البحرية الأوكرانية أوليكسي نيزبابا.