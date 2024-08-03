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فيضانات وانهيارات طينية جنوب غرب الصين

فيضانات وانهيارات طينية جنوب غرب الصين
3 أغسطس 2024 12:32

ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم السبت، أن فيضانات وانهيارات طينية دمرت منازل قروية وجزءاً من طريق سريع في إقليم سيتشوان بجنوب غرب الصين اليوم السبت، ما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل وفقدان 17 في واقعتين منفصلتين.
وأفاد تلفزيون الصين المركزي بأن انهيارات طينية خلال الليل في كانغدينغ دمّرت بعض المنازل في قرية وأسفرت عن مقتل اثنين وفقدان 12 آخرين. وكانغدينغ منطقة جبلية في المرتفعات الغربية في سيتشوان.
كما قال التلفزيون إن جسراً يربط نفقين على طريق سريع بين كانغدينغ وياآن انهار صباح اليوم السبت، ما أدى إلى سقوط ثلاث مركبات من الطريق السريع. وأضاف التلفزيون أنه جرى إنقاذ واحد من بين ستة ركاب. ولم يوضح ما إذا كانت السيارات قد سقطت من فوق الجسر.
وضربت كميات قياسية من الأمطار وموجات حارة الصين هذا الصيف، مع تحذير العلماء من مزيد من الظروف الجوية المتطرفة التي يؤججها تغير المناخ.
وأظهرت بعض التقديرات أنه على مدى العقد المنصرم عانى إقليما سيتشوان وهونان في الجنوب من أفدح الأضرار جراء عواصف وفيضانات، وسجل كل منهما على حدة خسائر اقتصادية تراكمية تجاوزت 100 مليار يوان (14 مليار دولار).
ولقي 30 شخصاً حتفهم في مدينة زيشينغ في إقليم هونان بعد أن اجتاح الإعصار جايمي المنطقة، مصحوباً بكميات قياسية من الأمطار في أواخر يوليو. وقال مسؤولون محليون، أمس الجمعة، إن 35 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين.

 

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