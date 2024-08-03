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إصابة شخصين إثر سقوط سيارة على قضبان سكك حديدية في ألمانيا

إصابة شخصين إثر سقوط سيارة على قضبان سكك حديدية في ألمانيا
3 أغسطس 2024 15:23

أصيب شخصان بجروح خطيرة بعد أن انحرفت سيارة عن مسارها في مدينة شتوتجارت بجنوب غرب ألمانيا، وسقطت على قضبان السكك الحديدية من ارتفاع عدة أمتار.
 وقالت إدارة الإطفاء، اليوم السبت، إن نظام الاتصال التلقائي الذي يتم تفعيله في السيارة في حالات الطوارئ نبه فرق الإنقاذ.
 ولأسباب لم تتضح بعد، انحرفت السيارة عن مسارها وسقطت على الجزء الخارجي من نفق السكك الحديدية في المدينة. وتحدث متحدث باسم إدارة الإطفاء عن سقوطها من ارتفاع حوالي 7 أمتار. 
وذكرت الشرطة أن الشخصين حوصرا في السيارة، وتم إخراجهما ونقلهما إلى المستشفى. وقالت شركة «ترام شتوتجارت» إن حركة السكك الحديدية في المدينة توقفت في موقع الحادث، مضيفة أنه تم ترتيب نقل بديل. وذكرت إدارة الإطفاء أن الاستغاثة الآلية الطارئة من السيارة ربما أنقذت حياة الراكبين، حيث لم تصل إلى رجال الإطفاء سوى هذه الاستغاثة، مشيرة إلى أنه لم يكن من الممكن رصد موقع الحادث من الطريق. 

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المصدر: د ب أ
ألمانيا
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