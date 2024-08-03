الجيش الأوكراني: هاجمنا مطارا عسكريا ومنشآت نفط روسية

قال الجيش الأوكراني، اليوم السبت، إنه هاجم مطار "موروزوفسك" العسكري الروسي وعددا من مستودعات النفط ومرافق تخزين الوقود في ثلاث مناطق روسية خلال الليل.

وذكر الجيش أن الهجوم على المطار استهدف مخزن ذخيرة تحتفظ فيه القوات الروسية بقنابل جوية موجهة ومعدات أخرى.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تطبيق تلغرام، معلقا على قصف المطار العسكري "نحتاج إلى هذا الحل المشترك مع شركائنا.. حل أمني".

يدأب زيلينسكي على دعوة حلفائه الغربيين إلى السماح لكييف باستخدام أسلحتهم في هجمات بعيدة المدى على روسيا، بالإضافة إلى مهاجمة أهداف عسكرية قريبة من الحدود.

وقال، اليوم السبت، إن القوات الروسية استخدمت ما يزيد على 600 قنبلة جوية موجهة لمهاجمة أوكرانيا على مدى الأسبوع المنصرم.

وورد في تقرير للجيش الأوكراني أن الهجمات على مستودعات النفط ومرافق تخزين الوقود ومواد التشحيم في مناطق بيلغورود وكورسك وروستوف أدت إلى اشتعال حرائق في خزاني نفط على الأقل.

وقال مسؤولون روس إن خزانات في مستودع تخزين وقود في "كامينسكي" بمنطقة روستوف اشتعلت نتيجة لهجوم بمُسيرات.

وقال حاكم منطقة بيلغورود إن طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا أسفرت عن حريق في مستودع تخزين نفط في المنطقة، مضيفا أن الحريق أُخمد وأنه لم تقع إصابات.