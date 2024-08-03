الرئيس الموريتاني يعيّن رئيساً جديدا للوزراء

عيّن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء أمس الجمعة، المختار ولد أجاي رئيساً للوزراء.

جاء التعيين غداة تنصيب الغزواني لولاية ثانية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو الماضي.

وأدّى الغزواني، الخميس، اليمين الدستورية رئيساً لموريتانيا لولاية ثانية مدّتها خمس سنوات.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إنّ "رئاسة الجمهورية أعلنت أنه، بموجب مرسوم صادر اليوم الجمعة، تمّ تعيين السيد المختار ولد أجاي وزيراً أول".

وسبق أن شغل ولد أجاي منصب مدير ديوان الرئيس الغزواني.

وخلال أدائه اليمين الدستورية في حفل بنواكشوط حضرته وفود أجنبية، تعهّد الغزواني بـ"محاربة بلا هوادة لسوء الإدارة والفساد".

وفاز محمد ولد الشيخ الغزواني في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 30 يونيو من الدورة الأولى بنسبة 56,12% من الأصوات.

سيقود الغزواني، البالغ 67 عاما والذي انتخب لفترة رئاسية أولى عام 2019، البلاد لولاية من خمس سنوات، وهي واحة استقرار في منطقة الساحل الألإريقي المضطربة بأعمال الإرهاب.

ولم تشهد موريتانيا، التي يبلغ عدد سكانها 4,9 ملايين نسمة، أي هجوم إرهابي على أراضيها منذ عام 2011، في حين تتزايد الهجمات الإرهابية في أماكن أخرى في منطقة الساحل.