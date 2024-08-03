الجيش الأوكراني يعلن إعطاب غواصة وأسلحة روسية

قال‭‭‭ ‬‬‬الجيش الأوكراني، اليوم السبت، إنه أغرق غواصة روسية وألحق أضرارا بمنظومة صواريخ مضادة للطائرات من طراز "إس-400" في شبه جزيرة القرم.

وأضاف الجيش أن الهجوم ألحق أضرارا كبيرة بأربع قاذفات لنظام الدفاع الجوي (تريومف) أمس الجمعة.

وذكر أن القوات الأوكرانية استهدفت الغواصة الروسية (روستوف أون دون) وأغرقتها في ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.

كان الجيش الأوكراني قال، في وقت سابق اليوم السبت، إنه هاجم مطار "موروزوفسك" العسكري الروسي وعددا من مستودعات النفط ومرافق تخزين الوقود في ثلاث مناطق روسية خلال الليل.

وذكر الجيش أن الهجوم على المطار استهدف مخزن ذخيرة تحتفظ فيه القوات الروسية بقنابل جوية موجهة ومعدات أخرى.