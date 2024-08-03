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بوتين يتعهد بمساعدة كوريا الشمالية بعد الفيضانات

غرق أحياء في كوريا الشمالية جراء الفيضانات
3 أغسطس 2024 19:13

قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعازيه للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عقب الفيضانات الكارثية التي ضربت البلاد وألحقت بها خسائر بشرية ومادية فادحة، وفق ما أفاد الكرملين اليوم السبت.
وأعلنت كوريا الشمالية، هذا الأسبوع، أنها شهدت هطول أمطار غزيرة قياسية في 27 يوليو ما أسفر عن مقتل عدد غير محدد من الأشخاص فيما غمرت المياه مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمنازل في الشمال بالقرب من الصين.
وقال بوتين، في برقية إلى كيم "أطلب منك نقل كلمات التعاطف والدعم لجميع الذين فقدوا أحباءهم نتيجة العاصفة".
وأضاف "يمكنك الاعتماد على مساعدتنا ودعمنا بشكل دائم".
وقدّرت وسائل إعلام في كوريا الجنوبية، عدد القتلى والمفقودين بنحو 1500 شخص.
وعرضت سول على جارتها الشمالية تقديم المساعدة بعد الفيضانات المدمرة. إلا أنها لم تتلق ردا من بيونغ يانغ.

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المصدر: وكالات
كوريا الشمالية
فيضانات
فلاديمير بوتين
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