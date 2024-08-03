متظاهرون يشتبكون مع الشرطة في بريطانيا

اشتبك متظاهرون من اليمين المتطرف مع الشرطة البريطانية، في أنحاء المملكة المتحدة اليوم السبت، مع انتشار الاضطرابات المرتبطة بمعلومات مضللة حول حادث طعن جماعي أدى إلى مقتل ثلاث فتيات صغيرات.

وألقى المتظاهرون الكراسي والطوب على الضباط في مدينة ليفربول بشمال غرب البلاد.

في حين أفادت وسائل إعلام بريطانية بوقوع مشاجرات بين الشرطة والمتظاهرين في مدينة مانشستر القريبة.

وعاشت بريطانيا، مساء أمس، ليلة من الشغب والعنف نظمها اليمين المتطرف حيث أضرم محتجون مناهضون للهجرة النار في سيارات.

واندلعت الأسبوع الماضي أعمال شغب بعد انتشار معلومات زائفة بسرعة عبر الإنترنت عن أن المشتبه به في ارتكاب جريمة قتل فتيات في بلدة "ساوثبورت" شمال غرب البلاد، مهاجر متطرف.