الأحد 4 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

متظاهرون يشتبكون مع الشرطة في بريطانيا

متظاهرون من اليمين المتطرف يشتبكون مع الشرطة في بريطانيا
3 أغسطس 2024 20:19

اشتبك متظاهرون من اليمين المتطرف مع الشرطة البريطانية، في أنحاء المملكة المتحدة اليوم السبت، مع انتشار الاضطرابات المرتبطة بمعلومات مضللة حول حادث طعن جماعي أدى إلى مقتل ثلاث فتيات صغيرات.
وألقى المتظاهرون الكراسي والطوب على الضباط في مدينة ليفربول بشمال غرب البلاد.
في حين أفادت وسائل إعلام بريطانية بوقوع مشاجرات بين الشرطة والمتظاهرين في مدينة مانشستر القريبة.
وعاشت بريطانيا، مساء أمس، ليلة من الشغب والعنف نظمها اليمين المتطرف حيث أضرم محتجون مناهضون للهجرة النار في سيارات.
واندلعت الأسبوع الماضي أعمال شغب بعد انتشار معلومات زائفة بسرعة عبر الإنترنت عن أن المشتبه به في ارتكاب جريمة قتل فتيات في بلدة "ساوثبورت" شمال غرب البلاد، مهاجر متطرف.

أخبار ذات صلة
بريطانيا.. دعوة لاجتماع عاجل للبرلمان بسبب أعمال الشغب
بريطانيا تعيش ليلة من أعمال الشغب عقب مقتل فتيات
المصدر: وكالات
بريطانيا
اليمين المتطرف
مظاهرات
أعمال شغب
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
مدرب ليفربول يثق في «التحسن» بعد «الجولة الإيجابية»
الرياضة
مدرب ليفربول يثق في «التحسن» بعد «الجولة الإيجابية»
اليوم 12:15
فريز تكشف سر عدم المشاركة في «سباق السرعة»
الرياضة
فريز تكشف سر عدم المشاركة في «سباق السرعة»
اليوم 12:11
إنتر ميامي يسقط في غياب ميسي!
الرياضة
إنتر ميامي يسقط في غياب ميسي!
اليوم 12:02
رئيس الجزائر يشيد بالملاكمة إيمان خليف
الرياضة
رئيس الجزائر يشيد بالملاكمة إيمان خليف
اليوم 12:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©