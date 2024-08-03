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حملة هاريس ترد على عرض من ترامب لإجراء مناظرة

صورة مجمعة لهاريس وترامب
3 أغسطس 2024 20:39

رفضت حملة كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي، اليوم السبت، دعوة من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لإجراء مناظرة على شبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية.
يأتي ذلك بعد أن رفض المرشح الجمهوري، الساعي للعودة إلى الرئاسة، المشاركة في مناظرة مع منافسته الديمقراطية هاريس كانت مقررة مسبقا على شبكة "إيه بي سي".
وقال مايكل تايلر، مدير الاتصالات في حملة هاريس في بيان: "دونالد ترامب يشعر بالخوف ويحاول التراجع عن المناظرة التي وافق عليها بالفعل ويتوجه مباشرة إلى فوكس نيوز لإنقاذه".
وأضاف تايلر "يحتاج (ترامب) إلى التوقف عن ممارسة الألعاب والمشاركة في المناظرة التي التزم بها بالفعل في 10 سبتمبر".
وكتبت هاريس، عبر منصة إكس "سأكون حاضرة في 10 سبتمبر، كما وافق سابقا... آمل في أن أراه".
وكان مدير التواصل في حملة هاريس مايكل تايلر قال في وقت سابق السبت إن على ترامب "أن يقلع عن هذه اللعبة وأن يحضر إلى المناظرة التي تعهّد المشاركة فيها في العاشر من أيلول/سبتمبر" على شبكة ايه بي سي.
كان ترامب قال، في منشور على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، إنه وافق على عرض من قناة "فوكس نيوز" لإجراء مناظرة في الرابع من سبتمبر المقبل مع كامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي المحتملة في الانتخابات.
وذكر ترامب، في المنشور في وقت متأخر أمس الجمعة "ستكون القواعد مشابهة لقواعد مناظرتي مع جو" في إشارة إلى مناظرته في يونيو الماضي مع الرئيس الأميركي جو بايدن.
وبعد انسحاب بايدن من السباق في 21 يوليو ودعمه نائبته هاريس، قال ترامب إنه لن يناظرها لأنها ليست المرشح الرسمي عن الحزب.

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