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مصر تعرب عن قلقها من التصعيد في المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي
3 أغسطس 2024 22:51

أعربت مصر عن قلقها البالغ من تزايد وتيرة التصعيد بشكل خطير في المنطقة وتأثيراته المحتملة على أمن واستقرار لبنان.
ودعا الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم السبت، مع عبدالله بوحبيب وزير خارجية لبنان، إلى ضرورة تكاتف الجهود من أجل الحيلولة دون تدهور الأوضاع والانزلاق إلى توسيع رقعة المواجهة ما قد يؤدي إلى تداعيات شديدة الخطورة على أمن واستقرار الإقليم.
وأكد عبد العاطي دعم مصر ومساندتها للبنان في مواجهة التهديدات المحيطة به، مشيراً إلى ما تقوم به مصر من اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف المعنية والفاعلة بهدف احتواء التصعيد الجاري والحفاظ على مصالح الشعب اللبناني.

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المصدر: وكالات
مصر
لبنان
التصعيد
منطقة الشرق الأوسط
التصعيد العسكري
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