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فرنسا وأميركا تبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
3 أغسطس 2024 23:48

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم السبت، إن الوزير ستيفان سيجورنيه ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن عبرا عن قلقهما إزاء تصاعد حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط.
جاء ذلك في بيان صادر في أعقاب اتصال هاتفي بين الوزيرين.
وقال كريستوف لوموان المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن الوزيرين يتشاركان "القلق في مواجهة تصاعد التوترات" في المنطقة، وأنهما "اتفقا على مواصلة دعوة كل الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس بهدف تفادي أي تصعيد إقليمي قد تكون له تداعيات مدمّرة على دول المنطقة".
وأكد سيجورنيه وبلينكن مواصلة بذل الجهود "المشتركة" للتوصل إلى وقف "مستدام" لإطلاق النار في قطاع غزة.

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المصدر: وكالات
فرنسا
أميركا
الولايات المتحدة
ضبط النفس
التصعيد
منطقة الشرق الأوسط
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