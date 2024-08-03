إجلاء 19 ألف شخص شمال الصين بسبب الفيضانات

الصين (وام)

أجلت السلطات الصينية، أمس، 19215 شخصاً من مدينة تونغلياو في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمال البلاد بسبب ارتفاع منسوب المياه وتزايد التدفقات المائية في نهر دونغلياو، وفقاً لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأوضحت الوكالة نقلاً عن بيان لوحدة مكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف في مدينة تونغلياو أنه تم نقل 2006 أشخاص إلى مواقع إعادة التوطين، فيما لجأ 17209 أشخاص إلى الأقارب والأصدقاء، بينما جرى استخدام 9 مواقع مركزية لإعادة التوطين لضمان الغذاء والسكن لجميع الأشخاص الذين تم نقلهم.

إلى ذلك، أدت موجة حر في شرق الصين إلى صدور تحذيرات في شنغهاي، كما سجلت مدينة هانجتشو درجات حرارة قياسية، حيث واصل الطقس المتطرف اجتياح البلاد. وأصدرت شنغهاي أعلى تحذيراتها من موجات الحر للمرة الثانية خلال أسبوع، حيث تتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة في أجزاء من مقاطعة بودونج 40 درجة مئوية.

وأصدرت المدينة أول إنذار من الحر، بالفئة الحمراء هذا العام، الخميس الماضي، بعدما وصلت درجات الحرارة لمستوى مماثل.