الأحد 4 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إجلاء 19 ألف شخص شمال الصين بسبب الفيضانات

إجلاء 19 ألف شخص شمال الصين بسبب الفيضانات
4 أغسطس 2024 01:16

الصين (وام)

أخبار ذات صلة
قتلى ومفقودون في فيضان مفاجئ وانهيار طيني بالصين
«معجبة بولت» تهدي «ذهب باريس» إلى «الجزيرة المغمورة»!

أجلت السلطات الصينية، أمس، 19215 شخصاً من مدينة تونغلياو في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمال البلاد بسبب ارتفاع منسوب المياه وتزايد التدفقات المائية في نهر دونغلياو، وفقاً لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية.
وأوضحت الوكالة نقلاً عن بيان لوحدة مكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف في مدينة تونغلياو أنه تم نقل 2006 أشخاص إلى مواقع إعادة التوطين، فيما لجأ 17209 أشخاص إلى الأقارب والأصدقاء، بينما جرى استخدام 9 مواقع مركزية لإعادة التوطين لضمان الغذاء والسكن لجميع الأشخاص الذين تم نقلهم.
إلى ذلك،  أدت موجة حر في شرق الصين إلى صدور تحذيرات في شنغهاي، كما سجلت مدينة هانجتشو درجات حرارة قياسية، حيث واصل الطقس المتطرف اجتياح البلاد. وأصدرت شنغهاي أعلى تحذيراتها من موجات الحر للمرة الثانية خلال أسبوع، حيث تتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة في أجزاء من مقاطعة بودونج 40 درجة مئوية. 
وأصدرت المدينة أول إنذار من الحر، بالفئة الحمراء هذا العام، الخميس الماضي، بعدما وصلت درجات الحرارة لمستوى مماثل.

الصين
الطقس
فيضانات
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
مدرب ليفربول يثق في «التحسن» بعد «الجولة الإيجابية»
الرياضة
مدرب ليفربول يثق في «التحسن» بعد «الجولة الإيجابية»
اليوم 12:15
فريز تكشف سر عدم المشاركة في «سباق السرعة»
الرياضة
فريز تكشف سر عدم المشاركة في «سباق السرعة»
اليوم 12:11
إنتر ميامي يسقط في غياب ميسي!
الرياضة
إنتر ميامي يسقط في غياب ميسي!
اليوم 12:02
رئيس الجزائر يشيد بالملاكمة إيمان خليف
الرياضة
رئيس الجزائر يشيد بالملاكمة إيمان خليف
اليوم 12:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©