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بريطانيا.. دعوة لاجتماع عاجل للبرلمان بسبب أعمال الشغب

بريطانيا.. دعوة لاجتماع عاجل للبرلمان بسبب أعمال الشغب
4 أغسطس 2024 01:16

لندن (الاتحاد)

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طالبت عضو البرلمان البريطاني بريتي باتل بعقد اجتماع عاجل للبرلمان لبحث أعمال الشغب التي اندلعت في البلاد بعد حادث الطعن في مدينة ساوثبورت.
وكتبت باتل على منصة «إكس»: «الآن حان الوقت للتفكير والتضامن على المستوى الوطني، ولأن يدين البرلمان الشغب بالإجماع، إما نثق بسيادة القانون أو لا، لذلك بالذات يجب علينا عقد اجتماع للبرلمان على الفور». ووصفت الاحتجاج باستخدام العنف في المدن البريطانية بأنها غير مقبولة، داعية جميع الساسة لإدانة هذه التطورات.
واندلعت احتجاجات لجماعات متطرفة في بريطانيا بعد مقتل 3 أطفال جراء حادث الطعن وقع في مدينة ساوثبورت في 29 يوليو الماضي. وكتبت صحيفة «تايمز» أنه من المتوقع أن تجري في البلاد يومي العطلة ما يزيد عن 35 عملية احتجاج.
وأمس الأول، اندلعت أعمال شغب بمشاركة عدة مئات من ممثلي جماعات متشددة في مدينة سندرلاند بإنجلترا. وأشعل المتظاهرون النار في مركز الشرطة المركزي، ما أسفر عن نقل 3 مصابين إلى المستشفى، كما تم اعتقال 8 محتجين.
من جهتها اعتقلت الشرطة مراهقاً بالغاً من العمر 17 عاماً واتهموه بمقتل 3 أطفال ومحاولة قتل 10 آخرين وحيازة أسلحة بيضاء. وأكدت الشرطة أنها لا تعتبر الاعتداء عملاً إرهابياً.

حادث طعن
بريطانيا
البرلمان البريطاني
أعمال شغب
العنف
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