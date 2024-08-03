الرئيس الأميركي الأسبق كارتر يريد البقاء حيا للتصويت لهاريس

أعرب الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، البالغ 99 عاما والذي يتلقى رعاية تلطيفية في منزله منذ فبراير 2023، عن أمله بأن يبقى على قيد الحياة للتصويت لكامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفق ما نقلت صحيفة محلية عن أحد أحفاده.

وأوردت صحيفة "أتلانتا-كونستيتيوشن" اليومية، الصادرة في ولاية جورجيا التي يتحدّر منها كارتر، اليوم السبت، تصريحات أدلى بها حفيد الرئيس الديمقراطي الأسبق الذي سيحتفل بعيده المئة في الأول من أكتوبر المقبل.

وفق الصحيفة، سأل تشيب كارتر والده هذا الأسبوع حول ما إذا يأمل الاحتفال بعيده، وردّ الرئيس الأسبق وفق ما نقل عنه حفيده جيسون كارتر بالقول "أحاول أن أبقى على قيد الحياة لكي أتمكن من التصويت لكامالا هاريس".

وفق حفيده يبدو كارتر "أكثر حيوية ومهتما بالسياسة".

وتولى جيمي كارتر الرئاسة من العام 1977 وحتى 1981، وهو الأكبر سنا بين كل الرؤساء الأميركيين السابقين الأحياء.

وضمنت هاريس، البالغة 59 عاما، بطاقة الترشح عن الحزب الديمقراطي للرئاسة التي ستجرى انتخاباتها في نوفمبر، وذلك بعدما انسحب الرئيس جو بايدن من السباق.

وستنافس هاريس الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب، الساعي للعودة إلى البيت الأبيض.