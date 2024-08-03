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روسيا تسقط عشرات الطائرات المسيرة جنوب البلاد

جندي أوكراني يفحص قذائف هاون خلال مناورة عسكرية (رويترز)
4 أغسطس 2024 01:16

موسكو (وام) 

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أعلنت روسيا أن دفاعاتها الجوية تمكنت من إسقاط 75 مسيرة أطلقت من أوكرانيا واستهدفت مقاطعات جنوب غربي البلاد الليلة الماضية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالة «انتر فاكس» للأنباء أنه «تم إسقاط 75 مسيرة أوكرانية منها 36 فوق مقاطعة روستوف و17 فوق مقاطعة أوريول و9 فوق مقاطعة بيلغورود، و8 فوق كورسك، و2 فوق ريازان، وواحدة فوق فورونيج، وواحدة فوق بحر آزوف، وواحدة فوق إقليم كراسنودار».
من جانبه، قال فاسيلي غولوبيف حاكم مقاطعة روستوف جنوب غربي روسيا إن المقاطعة تعرضت الليلة قبل الماضية لهجوم أوكراني بطائرات مسيرة، أسقطتها الدفاعات الروسية دون أن يسفر الهجوم عن ضحايا أو إصابات، وأن خدمات الطوارئ تعمل في الأماكن التي سقط فيها حطام الطائرات المسيرة.
وكذلك أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف أمس، اندلاع حريق في أحد خزانات الوقود بالمقاطعة جراء هجوم أوكراني بطائرات مسيرة في منطقة غوبكينسكي، تم إخماده دون وقوع إصابات.
في الأثناء، استهدفت طائرات مسيّرة أطلقتها كييف مطاراً عسكرياً ومنشأة لتخزين النفط في الأراضي الروسية، وفق ما أكد مصدر عسكري أوكراني أمس، بعيد إعلان موسكو أنها اعترضت 76 مسيّرة.
وتقول أوكرانيا إن هذه الهجمات هي ردّ على الضربات الروسية التي تستهدف أراضيها منذ بدء الأزمة مطلع العام 2022، وتطال أهدافاً عسكرية وصناعية.
وقال المصدر الأوكراني «الليلة الماضية، استهدفت طائرات مسيّرة عائدة لجهاز الاستخبارات الأوكراني، مطار موروزوفسك العسكري في منطقة روستوف».
وأوضح أن المطار يضم عدداً من الطائرات والقنابل الجوية الموجّهة، مشيراً إلى أن المسيّرات الأوكرانية «أبلت بلاءً حسناً في إصابة مستودع الذخائر الجوية».
وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي أن روسيا أطلقت أكثر من 600 قنبلة جوية موجهة نحو بلاده خلال أسبوع واحد. وأوضح عبر منصات التواصل الاجتماعي أن «ضرب المطارات الروسية أمر عادل أيضاً».

روسيا
الطائرات المسيرة
وزارة الدفاع الروسية
أوكرانيا
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