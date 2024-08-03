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الجيش الأميركي يدمر قاذفة صواريخ حوثية

بارجة حربية تابعة للقيادة المركزية الأميركية بالبحر الأحمر (أرشيفية)
4 أغسطس 2024 01:15

عدن (الاتحاد)

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أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، في بيان صادر أمس، أن القوات الأميركية نجحت في تدمير صاروخ وقاذفة صواريخ لجماعة «الحوثي» في اليمن.  
وفي سياق آخر، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس، إنها تلقت بلاغاً عن واقعة على بعد 170 ميلاً بحرياً جنوب غربي مدينة عدن اليمنية.
ويشنّ الحوثيون منذ نوفمبر الماضي هجمات، بالصواريخ والمسيّرات والزوارق المفخخة، على سفن تجارية في البحر الأحمر. وهاجم الحوثيون ما لا يقل عن 88 سفينة تجارية منذ بدء حملتهم ضد سفن التجارة البحرية الدولية، وفقاً لإحصائية نشرها «معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى».
ودفعت هجماتُ الحوثيين بعضَ شركات الشحن إلى الالتفاف حول جنوب أفريقيا لتجنب البحر الأحمر، وهو طريق حيوي للتجارة البحرية العالمية.
ولمحاولة ردع جماعة «الحوثي» والتصدي لهجماتها، تشنّ القوّات الأميركيّة والبريطانيّة منذ 12 يناير الماضي ضربات على مواقع للجماعة. كما تقود واشنطن تحالفاً بحرياً دولياً يهدف لحماية الملاحة البحريّة في هذه المنطقة الاستراتيجيّة التي تمرّ عبرها 12 في المئة من التجارة العالميّة. وينفّذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ ومسيّرات حوثية يقول إنّها معدّة للإطلاق.

اليمن
الجيش الأميركي
القيادة المركزية الأميركية
الحوثيين
البحر الأحمر
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