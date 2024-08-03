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رئيس الوزراء الفلسطيني: نتعرض لعدوان وحشي وأولويتنا وقف الحرب

رئيس الوزراء الفلسطيني: نتعرض لعدوان وحشي وأولويتنا وقف الحرب
4 أغسطس 2024 01:16

القدس (الاتحاد)

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صرح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أمس، بأن الشعب الفلسطيني يتعرض لعدوان شامل من قبل إسرائيل، وخاصة على قطاع غزة، مشدداً على أن الأولوية تكمن في «وقف الحرب وإنهاء العدوان وتحقيق الوحدة الوطنية».
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مصطفى بمناسبة «اليوم الوطني والعالمي لنصرة غزة والأسرى»، وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء الفلسطيني.
وقال مصطفى: «ونحن نحيي اليوم، يوماً وطنياً وعالمياً لنصرة غزة، فإننا نتعرض لعدوان وحشي شامل يشنه الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا وعلى كل الجبهات، خاصة على أهلنا في قطاع غزة الحبيب».
وتابع مصطفى: «لا يخفى على أحد مخططات الاحتلال وإجراءاته المتسارعة في استهداف مشروعنا الوطني والتنكر لحقوقنا الوطنية الثابتة التي كفلتها الشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة»، معتبراً أن تلك المخططات بدت أكثر وضوحاً مع حرب الإبادة الجماعية في غزة، بكل ما تتضمنه من عمليات تدمير شامل للمساكن والبنية التحتية والقتل والتشريد والتجويع.
وأكمل أن الاحتلال يستهدف مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية عبر اقتحامات يومية آخرها حادثة طولكرم اليوم، مع تمدد استيطاني بشكل غير مسبوق، كما صوت الكنيست، مؤخراً، بالقراءة الأولى على تصنيف الأونروا منظمة إرهابية، في محاولة لشطب قضية اللاجئين».

فلسطين
رئيس الوزراء الفلسطيني
إسرائيل
غزة
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