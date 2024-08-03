«الفارس الشهم 3» تلبي احتياجات كبار السن في غزة

غزة (الاتحاد)

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

ووزعت الإمارات، أمس، المزيد من المساعدات الإنسانية التي تلبي الاحتياجات الخاصة لكبار السن، في مراكز إيواء ومخيمات شمال غزة، في ظل الظروف الصعبة التي تفرضها الأحداث القاسية على القطاع، وذلك استمراراً لجهود الدولة الإغاثية في إطار عملية «الفارس الشهم 3».

وأمس الأول، قامت عملية «الفارس الشهم 3»، بتوريع 70 طناً من المساعدات الإغاثية والخيام على مئات العائلات في غزة، كما جهزت عشرات خيام الإيواء للعائلات التي تركت بيوتها نتيجة الأوضاع الجارية وحالة النزوح المستمرة في كافة مناطق القطاع بالمناطق التي يجلسون فيها مؤقتاً.