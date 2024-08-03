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زيلينسكي يعلّق على قصف منشآت عسكرية ونفطية روسية

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
4 أغسطس 2024 00:30

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، باستهداف قوات بلاده مواقع عسكرية ومنشآت روسية للنفط، بعد ساعات من الكشف عن تنفيذ كييف ضربات بطائرات مسيّرة استهدفت مطاراً عسكريا ومنشأة لتخزين النفط في روسيا.
وقال زيلينسكي، في تصريحه الصحافي اليومي "أتوجه بالشكر إلى كل جندي من جنودنا وكل الذين يعملون في صناعاتنا الدفاعية لضربهم مطارات روسية، مصافي للنفط و(تجهيزات) لوجستية".
وكان مصدر عسكري أوكراني، أفاد في وقت سابق السبت، بأن طائرات مسيّرة أطلقتها كييف استهدفت مطاراً عسكرياً ومنشأة لتخزين النفط في الأراضي الروسية، بعيد إعلان موسكو أنها اعترضت 76 مسيّرة.
وقال المصدر الأوكراني "استهدفت طائرات مسيّرة، عائدة لجهاز الاستخبارات الأوكراني، مطار موروزوفسك العسكري في منطقة روستوف".
وأوضح أن المطار يضم عدداً من الطائرات والقنابل الجوية الموجّهة، مشيراً إلى أن المسيّرات الأوكرانية "أبلت بلاءً حسناً في إصابة مستودع الذخائر الجوية".
ولم تعلّق موسكو على الأنباء المتعلقة باستهداف المطار العسكري، إلا أن الحاكم المحلي فاسيلي فولوبيف أفاد، عبر تطبيق "تلغرام"، بأن السلطات المحلية فرضت حال الطوارئ في مقاطعة موروزوفسك.
وأضاف "في الوقت الراهن، أحصينا وقوع أضرار في نوافذ (العديد من المباني)، لا سيما في المدارس ورياض الأطفال، إضافة إلى منازل ومواقع صناعية".
وبحسب المصدر الأوكراني، تم كذلك استهداف منشأة لتخزين النفط في مقاطعة "كامنسكي" بمنطقة روستوف.
وكانت السلطات الروسية أعلنت أن هجوماً بالطيران المسيّر أدى الى إصابة بعض الخزانات. وأكد مسؤول الإدارة المحلية فلاديمير سافين، عبر "تلغرام"، توجه أكثر من 90 رجل إطفاء و33 عربة إلى المكان للسيطرة على الحرائق.
على صعيد آخر، قالت القوات المسلحة الأوكرانية السبت إنها أغرقت الجمعة غواصة روسية في شبه جزيرة القرم ودمّرت أنظمة للدفاع الجوي.

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المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
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