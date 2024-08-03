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قتيل في قصف استهدف شرق أوكرانيا

إجلاء امرأة مصابة من منطقة دونيتسك
4 أغسطس 2024 00:38

قال مسؤول محلي في شرق أوكرانيا إن قصفا أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين السبت.
وأضاف المسؤول، مخاطبا السكان عبر تطبيق تلغرام "لا تخاطروا بحياتكم! عليكم إخلاء المنطقة!".
وبعد 29 شهرا من بدء الأزمة الأوكرانية، تواصل روسيا التقدم بثبات على عدة جبهات في دونيتسك حيث شنت هجمات بالقرب من بوكروفسك.
وقال صحفيون إنهم شاهدوا خوذة ملقاة بجوار بركة من الدماء ودراجة نارية على بعد عشرة أمتار من حفرة عرضها متر واحد في وسط شارع.
وتصاعدت أعمدة الدخان من مبنى، شبت به النيران جراء القصف الذي وقع بعد ظهر السبت، ومبنى على الجانب الآخر من الشارع.
ولا يزال عمال الإنقاذ يحاولون إخماد النيران. وقالت الشرطة في مكان الحادث إن الأضرار نجمت عن انفجار قنبلة موجهة.

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المصدر: رويترز
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دونتسك
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