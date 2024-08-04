رجال الإطفاء يكافحون أكبر حريق غابات في الولايات المتحدة

واصل أكثر من ستة آلاف رجل إطفاء في وادي سنترال فالي في كاليفورنيا مكافحة أكبر حريق في الولايات المتحدة أمس السبت والذي شق طريقه إلى كتب التاريخ باعتباره رابع أكبر حريق مسجل في الولاية.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن الأمطار كانت شحيحة للغاية أمس السبت. ولم توفر الحرارة التي بلغت 38 درجة مئوية إلى جانب الرياح التي وصلت سرعتها إلى 25 ميلا في الساعة أو أكثر في بعض المناطق راحة كبيرة لرجال الإطفاء الذين يحاولون احتواء حريق بارك الذي أحرق منطقة برية على بعد نحو 161 كيلومترا شمالي سكرامنتو عاصمة الولاية.

ودُمر أكثر من 560 منزلا ومبنى آخر منذ اندلاع الحريق قبل 11 يوما، حيث اشتعلت النيران في الأخشاب المتساقطة والحشائش الجافة. وقال المسؤولون إن الحريق تم احتواؤه بنسبة 27 بالمئة حتى أمس السبت.

وتم إجلاء أكثر من 4000 شخص بسبب حريق بارك فاير.

وقال المسؤولون إن التضاريس الوعرة والبرية تعني أن الأمر يستغرق من ساعتين إلى ثلاث ساعات للوصول إلى خطوط الحرائق. ويتم نقل بعض رجال الإطفاء جوا إلى الخطوط الأمامية بطائرات هليكوبتر، ومن المتوقع أن يبقى البعض هناك لأيام مع وصول الإمدادات أيضا.



