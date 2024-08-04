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اليابان.. تحذير من موجة الحرارة الشديدة

أشخاص يسيرون قرب بحيرة في طوكيو
4 أغسطس 2024 09:08

أظهرت توقعات الأرصاد الجوية في اليابان أن موجة الحر الشديدة في البلاد لا تظهر أي علامات على التراجع في الوقت الذي تقترب فيه درجات الحرارة في كيوشو من 40 درجة مئوية اليوم الأحد. وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانبة أنه من المتوقع أن تشهد مناطق واسعة من غرب وشرق اليابان درجات حرارة تتجاوز 35 درجة مئوية خلال النهار، مما أدى إلى إصدار تحذيرات من الاصابة بضربات الشمس في 37 محافظة. وفي ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة طوال الليل، توقعت التنبؤات أن تصل درجات الحرارة أثناء نهار اليوم الأحد إلى مستويات خطيرة، حيث يتوقع أن تصل درجة الحرارة القصوى في كورومي في فوكوكا إلى 39 درجة مئوية، في حين من المتوقع أن تبلغ درجات الحرارة في ساكا وكوماموتو  38 درجة مئوية.

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ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة في طوكيو إلى 35 درجة مئوية، وهو اليوم الأول للحرارة الشديدة في أربعة أيام، بينما تستعد ناجويا لليوم الحادي عشر على التوالي من درجات الحرارة التي تصل إلى 37 درجة مئوية. ونصحت السلطات السكان بالبقاء في أماكن باردة داخل المنازل ووضع خطط للأنشطة الصيفية التي تقلل من التعرض للحرارة. وتم حث السكان على اتخاذ احتياطات من الاصابة بضربات الشمس بجدية وضبط خططهم وفقا لذلك لضمان السلامة خلال موجة الحرارة الشديدة.

المصدر: وكالات
درجات الحرارة
اليابان
موجة حر
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