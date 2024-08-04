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زلزال يضرب المرتفعات الوسطى بفيتنام

زلزال
4 أغسطس 2024 09:40

ضرب زلزال بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر، منطقة كون توم بمقاطعة المرتفعات الوسطى في فيتنام، وفقا لما أعلنه معهد الجيوفيزياء الفيتنامي.

وذكرت وكالة الأنباء الفيتنامية، اليوم، أن الزلزال وقع أمس على عمق حوالي 8.1 كيلومتر، دون وجود خطر وقوع كارثة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل الزلازل بشكل متكرر في المنطقة منذ عام 2021، وأنها تعرضت لزلزال بقوة 5 درجات في 28 يوليو الماضي، وهو أقوى زلزال تم تسجيله على الإطلاق في هذه المنطقة.

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 وألحق الزلزال بعض الأضرار بالمباني العامة والمنازل السكنية، وشعر سكان المرتفعات الوسطى ووسط فيتنام بالهزات والاهتزازات.

 وشهدت المنطقة إجمالي 21 زلزالا في 28 يوليو الماضي، أعقبها 11 زلزالا إضافيا بين منتصف الليل والساعة 7 صباحا يوم 29 يوليو، مما أثار مخاوف بشأن نشاط زلزالي غير عادي في المنطقة.

 ونقلت الوكالة عن غوين شوان آنه مدير معهد الجيوفيزياء، أنه من المتوقع أن تستمر الزلازل في ضرب مقاطعة كون توم في المستقبل القريب، ولكن من غير المرجح أن تكون أقوى من 5.5 درجة.

 

 

المصدر: وام
فيتنام
زلزال
هزة أرضية
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