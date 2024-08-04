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المفوضية الأوروبية: دخول قواعد أوروبية جديدة لخفض الانبعاثات حيز التنفيذ

المفوضية الأوروبية
4 أغسطس 2024 13:20

أعلنت المفوضية الأوروبية دخول قواعد جديدة تابعة للاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ اليوم الأحد، بهدف خفض الانبعاثات من المزارع والمصانع الكبرى، مع منح الدول الأعضاء فترة عامين لتحديث قوانينها المحلية. ومن المتوقع أن يعمل القانون - الذي يشمل مصانع التعدين المعدنية ومصنعي البطاريات، بالإضافة إلى مزارع،على خفض الملوثات الرئيسية في الجو، مثل الجسيمات وثاني أكسيد الكبريت أو أكسيد النيتروجين، بنسبة تصل إلى 40% بحلول عام 2050.

وقالت المفوضية إن الشركات الصناعية سيكون أمامها أربعة أعوام تبدأ منذ عام 2028، لتطبيق أحدث التقنيات المتاحة. وبالنسبة للمزارعين، سيتم تطبيق القواعد من عام 2030.

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قالت المفوضية، إنه من الممكن أن يؤدي خرق القواعد إلى دفع غرامات لا تقل قيمتها عن 3% من المبيعات السنوية في أسوأ الأحوال. كما سيتم منح السلطات المزيد من الصلاحيات لإغلاق المصانع التي لا تمتثل للقواعد بصورة مؤقتة.

المصدر: وكالات
الانبعاثات
المفوضية الأوروبية
التعدين
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