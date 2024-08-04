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باكستان: حالة تأهب قصوى في البنجاب مع صدور تحذيرات من فيضانات

رجل يسير في شارع غمرته المياه أثناء هطول أمطار غزيرة في باكستان
4 أغسطس 2024 14:32

أصدرت هيئة إدارة الكوارث الإقليمية في إقليم "البنجاب" تحذيرات بشأن "مستويات فيضانات عالية إلى عالية للغاية"، بسبب استمرار هطول أمطار في منطقة "كوه سليمان" الجبلية في باكستان. وقال المتحدث باسم الهيئة إن تدفق المياه يتزايد بشكل مطرد، مما أدى إلى توجيه إنذارات عاجلة إلى السلطات المحلية، حسب صحيفة "اكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم الأحد.

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وأصدر المدير العام للهيئة، عرفان كاثيا تعليماته للإدارات المعنية بالبقاء في حالة تأهب قصوى. كما تم إصدار تعليمات للعاملين في غرفة التحكم في حالات الطوارئ للبقاء في حالة تأهب والتأكد من جاهزيتهم لأي موقف. بالإضافة إلى ذلك، فإن إجلاء الأشخاص والماشية من ضفاف الأنهار يمثل أولوية، وشدد كاثيا على الحاجة إلى تواصل فعال بشأن تدابير السلامة لأفراد الشعب.  

المصدر: وكالات
فيضانات باكستان
إقليم البنجاب
فيضانات
باكستان
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