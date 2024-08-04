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مطار بصقلية يقلص رحلاته بسبب نشاط بركان إتنا

ثوران بركان جبل إتنا
4 أغسطس 2024 16:11

أعلن مطار كاتانيا بجزيرة صقلية الإيطالية خفض عدد الرحلات القادمة الأحد بسبب تدفق الحمم البركانية وانبعاث الدخان من جبل إتنا المجاور. 
وقال المطار على موقعه الالكتروني إنه "نتيجة للنشاط البركاني هذا الصباح"، سيتم خفض الرحلات القادمة إلى ست في الساعة مع إغلاق أحد الأقسام.
وطلب المطار الأكثر ازدحاما في صقلية من الركاب "التحقق من وضع رحلتهم مع شركة الطيران في حال الضرورة".
خلال الشهر الماضي علق المطار مرتين جميع الرحلات الجوية بعد أن تسبب فوارن البركان في قذف الرماد فوق المدرجات.
وأفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين في إيطاليا بتدفق "نافورة حمم" من البركان صباح الأحد، مع "سحابة بركانية" مصاحبة تتشتت نحو الشرق والجنوب الشرقي. 
يبلغ ارتفاع جبل إتنا 3324 مترا وهو أعلى بركان نشط في أوروبا. وقد ثار بشكل متكرر خلال الـ500 ألف عام الماضية.

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المصدر: وكالات
ثوران بركان
جزيرة صقلية
إيطاليا
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