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قتيل بهجوم استهدف منطقة بيلغورود الروسية

آثار قصف على مدينة بيلغورود
4 أغسطس 2024 16:27

قال فياتشيسلاف غلادكوف حاكم بيلغورود الروسية، اليوم الأحد، إن هجوما بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل امرأة في بلدة "شيبيكينو" في المنطقة.
وتتعرض منطقة بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا لقصف دائم أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وأضرار مادية.
كان آخر تلك الهجمات، أمس السبت، واستهدف مخزناً للنفط في مقاطعة غوبكين، وتسبّب بحريق تم إخماده سريعاً، وفق الحاكم الإقليمي غلادكوف.
وقال حاكم منطقة بيلغورود إن الحريق تم إخماده دون وقوع إصابات.
وذكر الجيش الأوكراني، في بيان أمس، أن الهجوم على مستودعات النفط ومنشآت تخزين الوقود وزيوت التشحيم في مناطق بيلغورود وكورسك وروستوف أدى إلى اشتعال النيران في خزانين للنفط على الأقل.

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المصدر: وكالات
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