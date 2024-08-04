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أوكرانيا تأمر بإخلاء بلدات عدة في الشرق

إجلاء سكان قرية من شرق أوكرانيا
4 أغسطس 2024 17:11

أمرت أوكرانيا، اليوم الأحد، بإجلاء إلزامي للأطفال والأوصياء عليهم من مناطق في دونيتسك بشرق البلاد حيث أعلنت روسيا تقدّمها في الأيام الأخيرة.
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان روسيا أن قواتها سيطرت على قرية إضافية في شرق أوكرانيا.
وتؤكد موسكو أنها سيطرت خلال الأسابيع الماضية على عدد من القرى في منطقة دونيتسك.
وقال فاديم فيلاشكين حاكم منطقة دونيتسك إن قصفا يستهدف "بلدات وقرى هذه المناطق كل يوم"، مضيفا "لذلك، تقرر إجلاء الأطفال مع ذويهم أو غيرهم من الممثلين القانونيين".
وعدّد فيلاشكين بلدة "نوفوغرودوفكا" التي تبعد نحو 20 كيلومترا عن قرية "نوفوسيليفكا بيرشا" التي أعلنت روسيا السيطرة عليها في وقت سابق اليوم الأحد. 
وأكد فيلاشكين أنه سيتعيّن نقل 744 طفلا وأسرهم إلى أربع مناطق في أوكرانيا. 
وخلال الأسابيع الأخيرة، حثّ فيلاشكين المدنيين على الفرار من المنطقة بسبب تصاعد حدة المعارك. 
وأعلنت روسيا، اليوم الأحد، السيطرة على قرية جديدة في شرق أوكرانيا، مواصلة تقدمها على الجبهة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي، إن قواتها سيطرت على قرية "نوفوسيليفكا بيرشا"، في المنطقة الشرقية من دونيتسك، حيث تدور معارك منذ مدة.
تقع هذه القرية على بعد حوالي عشرين كيلومتراً من مدينة "أفدييفكا" التي سيطرت عليها القوات الروسية في فبراير 2024. 
وأعلنت روسيا في الأسابيع الأخيرة السيطرة على قرى عدة في شرق أوكرانيا.

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المصدر: وكالات
أوكرانيا
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