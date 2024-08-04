دول دعت رعاياها إلى مغادرة لبنان فورا

دعت العديد من دول العالم، رعاياها إلى مغادرة لبنان فورا في ظل مخاوف من زيادة حدة التوتر في المنطقة.

وقالت سفارة السعودية لدى بيروت إنها "تتابع عن كثب تطورات الأحداث في جنوب لبنان".

وأضافت، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا) "تجدد السفارة دعوة المواطنين السعوديين لمغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري التزاماً بقرار منع السفر إلى لبنان".

ودعت فرنسا، اليوم الأحد، رعاياها إلى مغادرة لبنان فورا. في العاصمة الفرنسية باريس، طلبت وزارة الخارجية من الرعايا الفرنسيين مغادرة لبنان "فور الإمكان".

كما دعت كل من السويد والولايات المتحدة وبريطانيا والأردن، خلال الساعات الماضية، رعاياها إلى مغادرة لبنان فورا.

وطلبت كندا، منذ نهاية يونيو الماضي، من رعاياها مغادرة لبنان.

تأتي هذه الدعوات فيما علّقت شركات جوية رحلاتها إلى بيروت، من بينها شركة "لوفتهانزا" الألمانية حتى 12 أغسطس الجاري، فيما مددت شركتا "إير فرانس" و"ترانسافيا فرانس" هذا الإجراء حتى الثلاثاء.

وستوقف الخطوط الجوية الكويتية رحلاتها اعتبارا من الاثنين، وستلغي الخطوط الجوية القطرية رحلاتها الليلية إلى بيروت حتى الاثنين.