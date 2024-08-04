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زيلينسكي يعلّق على تسلم بلاده مقاتلات متطورة

زيلينسكي يعرض على الصحافة أولى مقاتلات إف-16 التي تسلمتها أوكرانيا
4 أغسطس 2024 18:29

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن كييف تسلمت أولى المقاتلات الغربية المتطورة من طراز "إف-16" الأميركية الصنع المنتظرة منذ أكثر من سنتين.
وقال زيلينسكي، خلال حفل نظم في موقع سري وعرض فيه الطائرات على الصحافيين "الآن أصبح الأمر واقعا، واقعا في سمائنا. مقاتلات اف-16 في أوكرانيا. لقد جعلنا هذا الأمر يحصل".
تطالب أوكرانيا، منذ حوالي عامين، شركاءها الغربيين بتسليمها طائرات "إف-16"، الأهم في قائمة المعدات العسكرية الطويلة التي طلبتها من داعميها.
وتتميز هذه الطائرة المقاتلة بالدقة والسرعة.

لكن الرئيس الأوكراني أضاف، اليوم، أن "عدد مقاتلات اف-16 لدينا في أوكرانيا غير كاف" وأن بلاده تنتظر تسليما "إضافيا".
وقال زيلينسكي "أنا فخور برجالنا الذين يتقنون قيادة هذه الطائرات وبدأوا بالفعل في استخدامها لبلدنا".
تأمل كييف أن يسمح لها انضمام هذه الطائرات إلى أسطولها الجوي بحماية نفسها بشكل أفضل.
وتعهدت دول عدة في حلف شمال الأطلسي بتزويد أوكرانيا بأعداد من هذه الطائرات المقاتلة وتقوم بتدريب طيارين وأطقم أوكرانية منذ أشهر.

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جاء إعلان زيلينسكي عن وصول الطائرات، التي كانت كييف تلح في الحصول عليها، خلال لقائه بطيارين عسكريين في قاعدة جوية بجوار طائرتين من هذا الطراز بينما حلقت في السماء اثنتان أخريان.
وجعل زيلينسكي من تحسين الدفاعات الجوية الأوكرانية إحدى أولوياته خلال اجتماعاته مع الحلفاء.
وفي مقابلة صحفية، في مايو الماضي، قال الرئيس الأوكراني إن بلاده بحاجة إلى حوالي 130 طائرة من طراز "إف-16".
ومع ذلك، وعد شركاء أوكرانيا، حتى الآن، بإرسال أقل من 100 طائرة من هذا الطراز على مدى سنوات عدة، بعد تدريبات مكثفة للطيارين الذين سيستخدمونها.

المصدر: وكالات
أوكرانيا
إف-16
طائرات مقاتلة
مقاتلات
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