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الصين تعتمد خطة لرعاية الأطفال والمسنين

محطة مترو مزدحمة بالركاب في العاصمة الصينية بكين
4 أغسطس 2024 21:08

نشرت الصين خطة لتحفيز استهلاك الأسر الضعيف والذي يؤثر سلبا في نمو العملاق الآسيوي، وتهدف خصوصا إلى رعاية الأطفال والمسنين وتقديم الطعام.
وتنص الخطة على 20 تدبيرا عامًا، وتشكل خريطة طريق للوزارات والسلطات المحلية، ونشرتها الحكومة الصينية، مساء أمس السبت على موقعها الإلكتروني.
بعد اجتماع قمة في يوليو الماضي، تعهد الحزب الشيوعي الصيني الحاكم بتحفيز الاستهلاك.
في وثيقتها، تحض الحكومة خصوصا على "زيادة توفير خدمات الرعاية لكبار السن" عبر تدابير مختلفة، مما يشكل خطوة تنموية للاقتصاد الصيني مع تسارع تقدم السكان في العمر.
ويدعو النص أيضًا إلى تطوير توفير الرعاية للأطفال، على خلفية تراجع ملحوظ في رغبة الشباب الصيني بالانجاب.
وتلحظ الخطة أيضًا خفض ضريبة الدخل لتعويض كلفة رعاية الأطفال دون سن الثالثة وكبار السن.
كما وعدت الحكومة بضمان استفادة الشركات والأعمال الصغيرة المؤهلة في قطاع الخدمات من دعم مالي أكبر، وخصوصا من البنوك.
وفي مجال الطعام، يدعو النص إلى إقامة مزيد من المهرجانات التي تتناول موضوع الطعام أو تعزيز الترويج "للوجبات الخفيفة" المفضلة لدى الصينيين.
كما تعهدت الخطة بتشجيع الشركات الأجنبية الكبرى في قطاع الطعام على فتح نقاط بيع لها في الصين.
وبالنسبة إلى السكن، دعت الوثيقة إلى تحسين جودة المعروض أو حتى تجديد أماكن إقامة غير مستخدمة في مناطق ريفية بهدف فتح مزيد من الفنادق أو بيوت الضيافة هناك.
ومن الإجراءات الأخرى، الدعوة لتقديم دعم مالي لأشكال من السياحة ما زالت غير متطورة في البلاد بينها السياحة الرياضية، والرحلات البحرية، والتخييم.
وتهدف الصين إلى رفع ناتجها المحلي الإجمالي "بنحو 5 بالمئة" هذا العام، علما أنه ارتفع في الربع الثاني من العام بنسبة 4,7 بالمئة على أساس سنوي.

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