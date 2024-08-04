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تعاون دفاعي وشيك بين ألمانيا والفلبين

تعاون دفاعي وشيك بين ألمانيا والفلبين
5 أغسطس 2024 01:08

مانيلا (د ب ا)

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أكدت ألمانيا والفلبين، أمس، أنهما تعملان على توقيع اتفاق بشأن التعاون الدفاعي في وقت لاحق من العام الجاري، من شأنه تعزيز التدريب بين القوات المسلحة بالدولتين والتعاون في مجال التسليح. وتسعى الفلبين لتعزيز دفاعاتها الخارجية، وتعمل على توقيع اتفاقيات في مجال التعاون الدفاعي مع دول أخرى.  وأضاف وزيرا دفاع البلدين في بيان مشترك أنه  «في ظل الفرص المتعددة لتعزيز العلاقات الدفاعية الثنائية في ضوء التحديات الأمنية التي تواجهها الدولتان، فقد التزمنا بالتوصل لترتيب أوسع نطاقا بشأن التعاون في مجال الدفاع.  وقال زبوريس بيستوريوس وزير الدفاع الألماني، إنه يأمل في توقيع الاتفاق بشأن التعاون الدفاعي في وقت لاحق من هذا العام «ربما في أكتوبر».

ألمانيا
الفلبين
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