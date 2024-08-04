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استهداف سفينة بصاروخ في خليج عدن

سفينة تجارية تعرضت لهجوم حوثي في سواحل اليمن (أرشيفية)
5 أغسطس 2024 01:08

القاهرة (وكالات) 

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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة أمبري البريطانية للأمن البحري، أمس، أن سفينة تجارية تعرضت لقصف بصاروخ على بعد 125 ميلاً بحرياً شرقي ميناء عدن في اليمن، «لكن لم تلاحظ حرائق أو تسرب مياه أو تسرب للنفط»
وأشارت تقارير سابقة من هيئة عمليات التجارة وأمبري إلى أن السفينة ربما تعرضت لهجوم لم يعرف سببه، ما أدى إلى نشوب حريق محتمل على متنها. 
وذكرت «الهيئة» وأمبري في إشعارين أنه لم تقع إصابات وأن جميع أفراد الطاقم بخير. وقالت «الهيئة»: إن هذه السفينة هي نفسها التي تعرضت لواقعة في وقت سابق على بعد 170 ميلاً بحرياً شرقي عدن والتي أشارت لها باسم جروتون.
وقالت أمبري أيضاً إنها تلقت بلاغاً عن الواقعة، وإن تقديراتها تشير إلى أن السفينة قد استهدفت في وقت سابق أمس وأبلغت عن انفجار قريب.
وفي وقت سابق أمس الأول قالت القيادة المركزية الأميركية، إنها دمرت صاروخاً وقاذفة للحوثيين في اليمن.

خليج عدن
اليمن
البحرية البريطانية
الأمن البحري
ميناء عدن
عدن
الحوثيين
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