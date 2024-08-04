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23 اقتحاماً للأقصى خلال يوليو الماضي

جنود إسرائيليون في باحات الحرم القدسي (أرشيفية)
5 أغسطس 2024 01:08

القدس (الاتحاد)

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أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، أمس، أن المسجد الأقصى تعرض للاقتحام 23 مرة خلال يوليو الماضي، فيما مُنع رفع الأذان 43 مرة بالمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل. وذكرت الوزارة في بيان أن الاحتلال اقتحم المسجد الأقصى المبارك 23 مرة، ومنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي خلال 43 وقتاً من أوقات الصلوات خلال شهر يوليو الماضي. وأضافت «صعد الاحتلال والمستعمرون من اعتداءاتهم على المسجد الأقصى، سواءً بعدد الاقتحامات أو بأعداد المقتحمين». وقالت إن منع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي يأتي في محاولة لفرض التّقسيم الزّماني والمكاني عليه، وتمرير السياسة الاحتلالية، لافتة إلى تكرار الاقتحامات وإغلاق بوابات المسجد في وجه المصلين والوافدين، وموظفي المسجد. واعتبرت وزارة الأوقاف أن ما يقوم به الاحتلال يُعدُّ اعتداءً صارخاً وسافراً على صلاحيات الأوقاف في الحرم الإبراهيمي الشريف، وتعدّياً خطيراً على قدسيّته، واستفزازاً لمشاعر المسلمين.

 

فلسطين
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غزة
المسجد الأقصى
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