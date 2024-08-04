وفاة رجل إطفاء أثناء مكافحة حريق غابات في كندا

أعلنت الشرطة الاتحادية في كندا، الأحد، وفاة رجل إطفاء أثناء مكافحته حريق غابات واسع النطاق لا يزال خارج نطاق السيطرة في غرب البلاد.

وأصبح الرجل، الذي لم يكشف عن اسمه على الفور والبالغ من العمر 24 عاما، الضحية الأولى لحريق ضخم بالقرب من بلدة "جاسبر" السياحية في مقاطعة ألبرتا. أودى موسم الحرائق السيئ تاريخياً، العام الماضي، بحياة ثمانية أشخاص.

وذكر بيان صادر عن الشرطة الكندية أن الضحية، وهو من سكان مدينة كالجاري في مقاطعة ألبرتا، تعرض لإصابة خطيرة بعد ظهر يوم السبت عندما سقطت عليه شجرة "أثناء مكافحة حريق شمال شرق جاسبر".

وقالت الوكالة الاتحادية، التي تدير المتنزهات الوطنية، إن الشاب نقل أولاً بطائرة هليكوبتر ثم بطائرة إسعاف جوية إلى المستشفى، لكن وفاته أعلنت لاحقًا.

وجاء في بيان مشترك من الوكالة وبلدة "جاسبر"، نُشر على موقع فيسبوك: "كل شخص يستجيب لمجمع جاسبر وايلد فاير هو في حالة حداد اليوم على صديقنا وزميلنا".

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنه "حزين القلب" بسبب الخسارة، مضيفًا، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن الشاب "خدم سكان ألبرتا بشجاعة، وخسارته محسوسة بعمق".

قام العديد من رجال الإطفاء بتكريم رفيقهم الذي توفي صباح الأحد في وقفة احتجاجية في بلدة "هينتون" القريبة.

وقالت السلطات الإقليمية إنها تحقق في الظروف المحيطة بالوفاة.