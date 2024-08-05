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"الصحة العالمية" تعتزم إعلان الطوارىء الدولية جراء تفشي فيروس "إم بوكس" في أفريقيا

"الصحة العالمية" تعتزم إعلان الطواريء الدولية جراء تفشي فيروس "إم بوكس" في أفريقيا
5 أغسطس 2024 11:58

تعتزم منظمة الصحة العالمية عقد لجنة خبراء لتقديم المشورة بشأن ما إذا ينبغي إعلان تفشي فيروس إم بوكس "جدري القردة" الآخذ في التزايد في إفريقيا، بـ "حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً "، حسب وسائل إعلام دولية.

أعلن ذلك المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس أمس الأحد حيث قال "إن وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها والحكومات المحلية والشركاء يزيدون استجابتهم لتفشي المرض"، مشيراً إلى الحاجة إلى مزيد من التمويل والدعم للاستجابة الشاملة لاحتواء هذا الفيروس من خلال تدابير صحة عامة مكثفة.

وتعد حالة الطوارئ الصحية العامة التي تثير قلقا دولياً أعلى إنذار يمكن أن تطلقه منظمة الصحة العالمية. ويمكن لتيدروس، بصفته المدير العام للمنظمة، أن يعلن حالة الطوارئ هذه بناء على مشورة لجنة من الخبراء في هذا المجال.

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ومنذ سبتمبر الماضي، ارتفعت حالات الإصابة في جمهورية الكونغو الديموقراطية بسبب سلالة من الفيروس رُصِدَت مؤخراً في بلدان إفريقية مجاورة.

ويعد إمبوكس - المعروف سابقاً باسم مونكي بوكس- مرضاً معدياً يسببه فيروس ينتقل إلى الإنسان عن طريق حيوانات مصابة ويمكن أن ينتقل أيضاً من إنسان إلى آخر من خلال اتصال جسدي وثيق.

وتم اكتشاف الفيروس للمرة الأولى لدى البشر عام 1970 في جمهورية الكونغو الديموقراطية. ويسبب المرض حمى وأوجاعا عضلية وآفات جلدية تشبه الدمامل.

 

المصدر: وام
جدري إم بوكس
أفريقيا
منظمة الصحة العالمية
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