الجيش الأميركي ينهي انسحابه من النيجر

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم الاثنين، إن الجيش الأميركي سحب كل قواته من قاعدته الأخيرة في النيجر، تلبية لمطلب الحكومة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وأضافت الوزارة، في بيان مشترك مع وزارة الدفاع في النيجر "اكتمال انسحاب القوات والمعدات الأميركية من القاعدة الجوية 201 في أغاديز".

وقالت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، في بيان، إن "انسحاب العديد والعتاد الأميركي من القاعدة الجوية 201 في أغاديز استكمل".

وأوضحت أفريكوم أن الانسحاب من أغاديز "بدأ في مايو" و"سيستمر التنسيق بين القوات المسلحة الأميركية والنيجرية خلال الأسابيع المقبلة".

كانت واشنطن ونيامي أعلنتا، في بيان مشترك يوم 19 مايو الماضي، أن انسحاب القوات الأميركية من النيجر بدأ بالفعل.

وأكد البلدان آنذاك، أنهما "توصلا إلى اتفاق لفك الارتباط بهدف تنفيذ انسحاب القوات الأميركية الذي بدأ بالفعل".

في الثامن يوليو الماضي، أكمل الجيش الأميركي سحب جنوده من القاعدة الجوية 101 قرب المطار في نيامي عاصمة النيجر.