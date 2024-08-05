الرئيس التونسي يترشح لولاية ثانية

قدم الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ملف ترشحه لفترة رئاسية ثانية في الاقتراع المقرّر في السادس من أكتوبر المقبل.

ويتولى الرئيس سعيد، البالغ 66 عاما، الرئاسة منذ 2019 وهو أستاذ قانون دستوري.

وقال سعيّد، من أمام مقرّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حيث قدم ملفه، إنها "حرب تحرير وتقرير مصير وثورة حتى النصر في إطار المشروعية الشعبية وسننتصر من أجل تأسيس جمهورية جديدة".

وأضاف "لن نقبل بأن تدخل أي جهة أجنبية في اختيارات شعبنا".

وقال الرئيس التونسي للصحفيين "لم أضيِّق على أحد ويطبق القانون على الجميع على قدم المساواة وأنا هنا مواطن لأقدم الترشح". وتابع "من يتحدث عن التضييقات فهو واهم".

وجمع سعيّد أكثر من 242 ألف توقيع تزكية لملف ترشحه.