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الجيش يَعد بتشكيل حكومة مؤقتة في بنغلادش

احتجاجات في دكا عاصمة بنغلادش
5 أغسطس 2024 19:14

وعد قائد الجيش في بنغلادش الجنرال واكر الزمان، اليوم الاثنين، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد بعد أن أعلن استقالة رئيس الوزراء الشيخة حسينة.
ودعا قائد الجيش، في خطاب عبر التلفزيون، إلى السلام وتعهد بالعدالة لضحايا الاضطرابات التي دامت أسابيع.
وأوضح أنه أجرى محادثات مع زعماء جميع الأحزاب السياسية الرئيسية، وأنه سيلتقي قريبا الرئيس محمد شهاب الدين لمناقشة الخطوات المقبلة.
وقال الزمان (58 عاما)، الذي تولى قيادة الجيش في 23 يونيو الماضي، إن "البلاد تمر بفترة ثورية".
وأضاف "أعدكم جميعا بتحقيق العدالة. ونطلب منكم أن تثقوا في جيش البلاد. أتحمل المسؤولية كاملة وأؤكد لكم أن أملكم لن يخيب".
وتابع القول "أطلب منكم جميعا أن تتحلوا بالصبر قليلا وأن تمنحونا بعض الوقت وسوف نتمكن معا من حل جميع المشاكل... من فضلكم لا تعودوا إلى مسار العنف وعودوا إلى الوسائل السلمية غير العنيفة".

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المصدر: وكالات
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الشيخة حسينة
استقالة
تشكيل حكومة
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