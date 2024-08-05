الجيش يَعد بتشكيل حكومة مؤقتة في بنغلادش

وعد قائد الجيش في بنغلادش الجنرال واكر الزمان، اليوم الاثنين، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد بعد أن أعلن استقالة رئيس الوزراء الشيخة حسينة.

ودعا قائد الجيش، في خطاب عبر التلفزيون، إلى السلام وتعهد بالعدالة لضحايا الاضطرابات التي دامت أسابيع.

وأوضح أنه أجرى محادثات مع زعماء جميع الأحزاب السياسية الرئيسية، وأنه سيلتقي قريبا الرئيس محمد شهاب الدين لمناقشة الخطوات المقبلة.

وقال الزمان (58 عاما)، الذي تولى قيادة الجيش في 23 يونيو الماضي، إن "البلاد تمر بفترة ثورية".

وأضاف "أعدكم جميعا بتحقيق العدالة. ونطلب منكم أن تثقوا في جيش البلاد. أتحمل المسؤولية كاملة وأؤكد لكم أن أملكم لن يخيب".

وتابع القول "أطلب منكم جميعا أن تتحلوا بالصبر قليلا وأن تمنحونا بعض الوقت وسوف نتمكن معا من حل جميع المشاكل... من فضلكم لا تعودوا إلى مسار العنف وعودوا إلى الوسائل السلمية غير العنيفة".