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أوكرانيا تتلقى منحة مالية كبيرة من الولايات المتحدة

دينيس شميهال رئيس الوزراء الأوكراني
5 أغسطس 2024 20:10

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، اليوم الاثنين، إن بلاده تلقت منحة مالية قدرها 3.9 مليار دولار أميركي من الولايات المتحدة عبر البنك الدولي.
وأضاف شميهال، عبر تطبيق "تلغرام" للتراسل "هذه هي الدفعة الأولى من الدعم المباشر للميزانية من الولايات المتحدة في عام 2024. وإجمالا، ستتلقى أوكرانيا 7.8 مليار دولار مساعدات مباشرة للميزانية من الولايات المتحدة هذا العام، والتي ستمكننا من تجاوز هذه الفترة المالية بثقة".
وقالت وزارة المالية الأوكرانية، في بيان منفصل، إن الأموال ستُوّجه لأجور المعلمين وموظفي إدارة الطوارئ الحكومية وموظفي الحكومة الآخرين بالإضافة إلى مساعدة النازحين والأسر ذات الدخل المنخفض وذوي الإعاقة.
وقال وزير المالية سيرجي مارتشنكو، في بيان "ستساعد المنحة حكومة أوكرانيا على سداد النفقات الاجتماعية والإنسانية ذات الأولوية دون زيادة أعباء الديون".
وأوضحت الوزارة أن الدعم المباشر للميزانية من الولايات المتحدة بلغ نحو 27 مليار دولار أميركي منذ فبراير 2022، وهو أكبر مصدر من المساعدات المالية التي تتلقاها أوكرانيا.
وأضاف مارتشنكو أن المنحة جزء من حزمة دعم كبيرة بقيمة 60 مليار دولار أميركي لأوكرانيا. 

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3.8 مليار دولار مساعدات أميركية لدفع أجور موظفي الحكومة الأوكرانية
المصدر: رويترز
دينيس شميهال
منحة
مساعدة مالية
أوكرانيا
الولايات المتحدة
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